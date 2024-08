Feuerwehr München

FW-M: Feuer in Lokal (Schwabing)

München (ots)

Samstag, 24. August 2024, 00.01 Uhr

Isabellastraße

Bei einem Brand in einem Lokal in Schwabing ist erheblicher Schaden entstanden. Die Lokalität muss aufgrund der Verrußung erst mal geschlossen bleiben.

Der Integrierten Leitstelle wurde eine Rauchentwicklung in einem Haus in der Isabellastraße gemeldet. Daraufhin wurde ein Löschzug zur Einsatzstelle alarmiert. Noch während der Anfahrt meldete eine Polizeistreife, dass in einem Lokal Feuerschein sichtbar ist. Zusätzlich holten die Polizisten alle Bewohner aus dem Gebäude.

Am Einsatzort erkundete der Einsatzleiter die Örtlichkeit und ließ anschließend einen Löschangriff mit zwei Rohren einleiten. Ein Trupp verschaffte sich dabei Zugang über eine Seitentüre, welche von den Einsatzkräften aufgebrochen werden musste. Der zweite Trupp stieg über ein Fenster in das Lokal ein. Das Feuer, welches in einem Vorbereitungs- und Lagerraum der Küche brannte, wurde von den Atemschutztrupps abgelöscht. Durch die Beschädigungen im Brandraum und einer massiven Verrußung im Lokal ist eine Öffnung derzeit nicht mehr möglich. Mit einem Hochleistungslüfter wurden die Räumlichkeiten entraucht.

Beim Rückführen der Bewohnerinnen und Bewohner kontrollierten die Einsatzkräfte die Wohnungen im gesamten Gebäude. Dabei wurde eine Verrauchung in einer Wohnung im ersten Obergeschoss festgestellt. Auch hier wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Anschließend konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner wieder zurück in ihre vier Wände.

Ein Sachschaden wird auf einen höheren fünfstelligen Betrag geschätzt. Zur Klärung der Brandursache ermittelt die Polizei.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(kiß)

