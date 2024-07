POL-HF: Auffahrunfall vor Einmündung- Fahrzeuge erheblich beschädigt

Herford (ots) - (jd) Der Mitarbeiter eines Supermarktes an der Tribenstraße bemerkte am Mittwoch (10.7.), um 10.35 Uhr einen Mann, der mehrere Gläser aus einem Regal nahm und in seinem Rucksack verstaute. Dann ging er zu einer Kasse, um dort einen zuvor aus einem Kühlregal geholten Kaffee zu bezahlen. Als der bis dahin Unbekannte dann in Richtung des Ausgangs ging, ...

