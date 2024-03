Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Präventionskampagne Telefonbetrüger

Augsburg - Aktuell findet eine Präventionswoche in Bayern in Kooperation mit der Polizei Sachsen zum Thema Telefonbetrüger statt. In diesem Rahmen möchten wir auf unsere Präventionskampagne #NichtMitMeinerOma #NichtMitMeinemOpa aufmerksam machen, die das Polizeipräsidium Schwaben Nord vor zwei Jahren ins Leben gerufen hat und mittlerweile auch in anderen Teilen Bayerns erfolgreich umgesetzt wurde.

Mit dieser Präventionskampagne #NMMO möchten wir alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen. Im Rahmen der Kampagne wurden bereits in der Vergangenheit zahlreiche Aktionen - auch mit bekannten Persönlichkeiten - durchgeführt. Nach wie vor steht die Nordschwäbische Polizei in engem Austausch mit Schulen sowie Seniorinnen und Senioren und informiert beispielsweise mit unserem "Kasperl" der Augsburger Puppenkiste über dieses wichtige Thema.

Zum Video kommen Sie unter folgendem Link: https://www.polizei.bayern.de/mam/videos/pp-schwaben-nord/220519_ppswn-nmmo_kasperl_enkeltrick.mp4

Dass es Telefonbetrügern nicht immer gelingt, Seniorinnen und Senioren zu täuschen, zeigt ein Fall aus Aichach aus dem vergangenen Jahr 2023.

Hier riefen Telefonbetrüger einen 76-Jährigen an und gaben sich als ein Familienmitglied aus, das nun Geld benötige. Die Telefonbetrüger forderten den 76-Jährigen auf, das Geld in einem Park zu hinterlegen. Der 76-Jährige durchschaute den Betrugsversuch und informierte die Polizei. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen nahmen Einsatzkräfte eine 30-jährige Frau fest, als sie das Geld abholen wollte.

Um noch mehr Menschen vor derartigen Betrugsmaschen zu schützen, informieren unsere Jugendverkehrserzieher im Rahmen der Fahrradausbildung Schülerinnen und Schüler zu diesem Thema. Dabei bekommen diese u.a. unsere Ausmalkarten, die sie dann an ihre Bekannten und Verwandten weitergeben können.

Helfen auch Sie mit, diese Betrugsmaschen noch bekannter zu machen!

Unsere Ausmalkarten, Postkarten und Flyer können Sie und interessierte Schulen über unsere Internetseite unter folgendem Link bestellen:

www.polizei.bayern.de/nmmo

