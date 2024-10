Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Wohnungsbrand am Südring fordert Feuerwehr Datteln

Datteln (ots)

Um 06:46 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand am Südring alarmiert. Beim Eintreffen schlugen die Flammen bereits aus dem rückwärtigen Dachfenster. Das Feuer blieb auf die eigentliche Brandwohnung beschränkt. Die Mieterin befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht im Haus, alle weiteren Bewohner hatten das Haus bereits verlassen. Leider konnten die 4 in der Wohnung befindlichen Katzen nur noch tot geborgen werden. Neben allen Kräften der Feuerwehr Datteln, die mittels Sirene alarmiert wurden, befand sich aufgrund des Meldebildes, auch das hauptamtliche Löschfahrzeug der Feuerwehr Waltrop im Einsatz. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit unterstützen sich seit dem 01.10. die Städte Waltrop, Datteln und Oer- Erkenschwick bei bestimmten Einsatzzsenarien automatisiert mit der jeweiligen Hauptwache. Die Brandwohnung wurde durch die Polizei beschlagnahmt, die restlichen Bewohner konnten zurück in ihre Wohnungen. Die Ermittlungen der Brandursache obliegt der Polizei.

