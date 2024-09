Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht Heiligenstadt

Nordhausen (ots)

Am 13.09.2024 / 11:50 Uhr versuchte der 24jährige Fahrer eines Postfahrzeuges, auf einem Parkplatz im Heiligenstädter Holzweg Nr. 5 rückwärts auszuparken. Dabei bemerkte er den fahrenden schwarzen Pkw VW und hielt sofort an. Der Pkw fuhr trotzdem gegen das Postauto. Der Fahrer des Pkw stieg aus, besah sich kurz den Schaden und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug des Postzustelldienstes entstand bisher erkannter Sachschaden in Höhe von geschätzten 100,-EUR.

