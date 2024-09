Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: vers. Telefontrickbetrug in Bischofferode

Nordhausen (ots)

Am 13.09.2024 / 14:45 Uhr erhielt ein älteres Ehepaar aus Bischofferode einen betrügerischen Festnetzanruf. Eine Bandansage gab sich sich als "PayPal" aus und teilte mit, dass auf dem Konto eine strafrechtliche relevante Transaktion in einer Höhe von 400.000,-EUR eingegangen sei. Die Bandansage forderte zur weiteren Bearbeitung das Betätigen der "1". Die beiden Geschädigten beendeten sofort das Gespräch. Die Anzeige wurde aufgenommen. An dieser Stelle wird noch einmal darauf hingewiesen, dass solche Anrufe im Regelfall nur dem Ausspähen von Daten der Angerufenen, wie Personalien, Kontodaten usw. dienen. Diese werden dann in weiterer Folge evt. für Betrugshandlungen genutzt. Solche Gespräche sollten kommentarlos beendet werden. Anschließend sollten sich die Angerufenen mit ihrer zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

