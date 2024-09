Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fundsache: Trolley bei "Coffee with a Cop" aufgefunden

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am 10. September fand von 14 Uhr bis 18 Uhr in der Heiligenstädter Wilhelmstraße die Veranstaltung "Coffee with a Cop" statt. In angenehmer Atmosphäre führte die Landespolizeiinspektion Nordhausen die Veranstaltung mit dem Themenschwerpunkt der Kriminalitätsprävention durch. Bei einem kaffeehaltigen Heißgetränkt in Baristaqualität von einem Coffee-Bike konnten Bürger mit den Polizeibeamten ins Gespräch kommen und sich über die verschiedenen Kriminalitätsfelder und Präventionsangebote informieren.

Im Rahmen der Veranstaltung ließ vermutlich ein Besucher den abgebildeten Trolley versehentlich in der Wilhelmstraße zurück. Der Wagen wurde ohne Inhalt an das Fundbüro der Stadt Heilbad Heiligenstadt übergeben und kann dort durch seinen Eigentümer abgeholt werden. Hilfreich ist esb hierbei einen Eigentumsnachweis vorzulegen.

Die Landespolizeiinspektion Nordhausen bedankt sich für die angenehmen Gespräche und das große Interesse an der Veranstaltung am vergangenen Dienstagnachmittag. Für weiter Gespräche oder Veranstaltungen in Nordthüringen zu den Schwerpunkten Trickbetrug, Schockanruf, falsche Polizeibeamte, Einbruchs-, Diebstahl- und Gewaltprävention steht Ihnen die Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Nordhausen zur Verfügung. Ansprechpartner ist Herr Kriminalhauptkommissar Steffen Ritschel.

Landespolizeiinspektion Nordhausen

- Beratungsstelle -

Darrweg 42

99734 Nordhausen

Tel.: 03631/96-1504

Mail: beratungsstelle.nordhausen@polizei.thueringen.de

