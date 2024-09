LPI-NDH: betrunkener Autofahrer Rüstungen

Pustleben (ots) - In der Halle-Kasseler-Straße ereignete sich am Donnerstag zur Mittagszeit ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Lkw und eines Pkw. Aufgrund eines Vorfahrtfehlers kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Das Auto musste abgeschleppt werden, da es nicht mehr fahrbereit war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

