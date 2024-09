Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kleinkraftrad entwendet und nach Sturz zurückgelassen/ Zeugen gesucht

Gangelt (ots)

Am Montag, 10. September, wurde zwischen 11.20 Uhr und 13 Uhr ein Kleinkraftrad von einem Parkplatz an einer Schule an der Mercatorstraße entwendet. Gegen 14 Uhr meldete sich dann ein Zeuge, der das Fahrzeug an der Straße Etzenrather Mühle beschädigt auffand. Dieser Zeuge hatte zuvor einen Jugendlichen beobachtet, der ihm in einem dortigen Tunnel aus Richtung Mindergangelt kommend entgegenfuhr und offenbar zu schnell unterwegs war. Im Tunnel stürzte der junge Mann und zog sich eine blutende Verletzung an der rechten Hand zu. Der Zeuge fragte nach dem Befinden und gab dem Verletzten ein Taschentuch. Dieser nahm das Zweirad wieder auf und fuhr damit davon. Nun hatte der Zeuge dasselbe Fahrzeug aufgefunden und informierte die Polizei. Er konnte den Flüchtigen als etwa 14 bis 15 Jahre alt, zirka 165 Zentimeter groß und schlank beschreiben. Er hatte längere schwarze Locken und war mit einem blauen Jogginganzug sowie schwarzen Schuhen bekleidet und hatte gebräunte Haut. Er wirkte südosteuropäisch. Wer kann Angaben zur Identität des Flüchtigen machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

