Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gemeinschädliche Sachbeschädigung - Täter zerstören Grablichter

Rödinghausen (ots)

(um) In zwei Fällen liegen der Polizei jetzt Anzeigen vor, in denen sich bislang unbekannte Täter an Gräbern auf dem Friedhof in Bruchmühlen an der Kilverstraße zu schaffen machten. Die Täter zerstörten dabei die Scheiben der Grablichter und beschädigten Figuren auf den Grabstätten. Die Polizei bittet in diesen Fällen um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen in den letzten Tagen im Bereich des Friedhofes machen? Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell