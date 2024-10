Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen - Vandalen verbiegen Scheibenwischer

Spenge (ots)

(um) Die Polizei erhielt am Sonntag Kenntnis über zahlreiche Sachbeschädigungen an PKW im Bereich der Wohnsiedlung Griesenbruchstraße, Engerstraße. In der Nacht, vermutlich am frühen Morgen gegen 04:00 Uhr, randalierten an den PKW mehrere dunkel gekleidete Männer und beschädigten die Fahrzeuge. An den PKW verbogen die Vandalen die Scheibenwischer vorne und hinten. Dabei beschädigten sie teils die Motorhauben der Fahrzeuge. Zudem warfen die Täter einen schweren Sockel einer Verkehrsabsperrbarke auf die Motorhaube eines PKW an der Straße Am Besebach. Die Motorhaube erlitt dadurch Kratzer und Schäden. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenangaben. Wer kann Angaben zu den dunkel gekleideten männlichen Gestalten, die gegen etwa 04:00 Uhr, auf den Straßen unterwegs waren geben? Die Täter stehen im dringenden Tatverdacht der Sachbeschädigung an mindestens 15 PKW begangen zu haben. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten. Die Polizei ordnet diese Taten einem weiteren Tatkomplex zu, der sich an etwa 20 Fahrzeugen in der Nacht zum Feiertag (Tag der Deutschen Einheit) bereits ereignete. Insgesamt handelt es sich demnach um einen Schaden von mehreren zehntausend Euro.

