Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Kfz - Täter beschmiert Autos mit Farbe

Löhne (ots)

(um) In der vergangenen Nacht beschmierten bislang unbekannte Täter mehrere Autos an der Löhner Straße. Die vor dem Mehrfamilienhaus abgestellten PKW waren mit orangener, brauner und violetter Farbe angegangen worden. Es handelt sich nach den bisherigen Geschädigtenmeldungen um neun Kraftfahrzeuge der unterschiedlichsten Marken. Die Polizei sucht Zeugen zu diesem Vorfall. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen in der letzten Nacht machen? Die engere Tatzeit soll zwischen etwa 22:00 Uhr und 00:05 Uhr liegen. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell