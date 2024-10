Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Täter steigen in Gewerbegebäude ein

Herford (ots)

(um) In der vergangenen Woche brachen bislang unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt in einem Gewerbekomplex an der Kiebitzstraße ein. Die Einbrecher öffneten dazu gewaltsam eine Wandverkleidung. Inwiefern die Täter Beute machten, war zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung am Freitag (04.10.) nicht klar. Die Tatortaufnahme zur Spurensicherung erfolgte durch die K-Wache der Polizei Herford. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Die Polizei bittet in den Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen um die Nächte des 03.10. (Tag der deutschen Einheit) machen? Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Dienststelle erbeten.

