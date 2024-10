Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Kraftfahrzeugen - Roller Diebstahl vor Bahnhof

Herford (ots)

(um) Am Mittwoch (02.10.) tagsüber stahlen bislang unbekannte Diebe einen Roller vor dem Bahnhof. Das Kleinkraftrad der Marke Qingqi stand am Bahnhofsplatz, da der Eigentümer mit dem Zug weiterfahren musste. Der Besitzer wollte das Fahrzeug noch abschließen, bevor er abreiste. Die günstige Tatgelegenheit nutzten die bislang unbekannten Täter und stahlen das 50ccm Gefährt. Erst nach der Rückkehr gegen 17:00 Uhr bemerkte er die Tat. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die mit der Tat im Zusammenhang etwas vor dem Bahnhof am Mittwoch beobachtet haben. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell