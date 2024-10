Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Einbruch in Tennisverein

Bünde (ots)

(um) In den vergangenen Tagen traten bislang unbekannte Täter am Vereinsheim des Tennisclub am Nordring eine Tür ein. Neben dieser beschädigten Tür gelang es den Einbrechern weitere Räume des Tennisclubs gewaltsam zu öffnen. Dabei konnten die Diebe einen Computer nebst Bildschirm sowie mehrere Kartons mit neuen Tennisbällen sowie Sportkleidung stehlen und abtransportieren. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Angehörige des Vereins bemerkten den Einbruch noch vor dem Feiertag und erstatteten Strafanzeige bei der Polizei. Es erfolgte eine entsprechende Tatortaufnahme. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe in dem Fall. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in den Tagen und Nächten vor dem Feiertag machen? Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

