Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Mann fährt unter Alkoholeinfluss

Bünde (ots)

(jd) Am Montag (30.9.) ereignete sich um 20.33 Uhr im Kreisverkehr an der Borriesstraße / Dünner Straße / Lübbecker Straße ein Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Bünder fuhr mit seinem Mercedes auf der Borriesstraße in Richtung Kreisverkehr. Als er sich in dem Kreisverkehr befand, fuhr aus Richtung Lübbecker Straße ein Audi in den Kreisverkehr ein, ohne dem Mercedes die Vorfahrt zu gewähren. Der 23-Jährige wich daraufhin aus und leitete eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die hinzugekommenen Beamten stellten bei dem Fahrer des Audi, bei dem es sich um einen 38-jährigen Mann aus Rödinghausen handelt, Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Er wurde daher zur Entnahme einer Blutprobe auf die Bünder Wache gebracht. Zudem ist der 38-Jährige nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

