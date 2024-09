Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Fahrraddiebe gefasst

Görlitz (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte in der Nacht zum Donnerstag zwei Männer (31, 41), als diese auf der Berliner Straße in Görlitz liefen. Dabei sind sowohl der Jüngere, ein in der Neißestadt lebender Afghane, als auch der ältere Deutsche (mit polnischen Wurzeln) bei Polizei und Bundespolizei keine unbeschriebenen Blätter. Letztlich hatte aber ein Fahrrad, welches der 31-Jährige neben sich schob, die Aufmerksamkeit der Beamten geweckt.

Zur Herkunft des Rades erklärte er, er habe sich dieses bei einem Kumpel aus Polen geliehen. In Gegenwart einer hinzugerufenen Streife des Polizeireviers Görlitz "korrigierte" er dann seine Aussage. Demnach haben er und sein Begleiter das Bike der Marke "Cortina" aus dem Radständer in der Unterführung des Görlitzer Bahnhofes entwendet.

Dass diese Version tatsächlich stimmt, bestätigten später zwei polnische Zeugen. Diese hatten beobachtet, wie das diebische Duo das betreffende Fahrrad mitnahm. Inwiefern die Verdächtigen in dieser Nacht noch weitere Räder gestohlen haben, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Neben dem gebrauchten Cortina (Neupreis ca. 900,00 Euro) stellten die Bundespolizisten Tatwerkzeug und drei zum Teil durchtrennte Fahrradschlösser sicher.

