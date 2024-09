Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: BMW bleibt stehen, litauischer Fahrer kommt in die Justizvollzugsanstalt

Görlitz, BAB 4 (ots)

Am Mittwochmorgen wollte ein litauischer Staatsangehöriger (30) mit seinem BMW über die Autobahn bei Görlitz nach Deutschland einreisen. In dem Moment, in dem er die Kontrollstelle der Bundespolizei erreicht hatte, war seine Reise vorbei. Er wurde festgenommen, nachdem herausgekommen war, dass das Amtsgericht Bamberg nach ihm fahnden ließ. Schließlich war in einer Jugendvollstreckungssache wegen besonders schweren Raubes Anfang dieses Jahres ein Sicherungshaftbefehl erlassen worden, nachdem sich der Verurteilte nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft vor einem Jahr abgesetzt hatte.

Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz setzte vor wenigen Stunden den Haftbefehl in Vollzug und ordnete die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt an.

Eine Einreise des Litauers hätte unter anderen Umständen jedoch auch nicht stattgefunden. Dem 30-Jährigen war von der Ausländerabteilung der Stadt Regensburg das Recht auf Einreise und Aufenthalt entzogen und in diesem Zusammenhang ein Aufenthaltsverbot bis zum April 2029 erteilt worden. Mit dieser Erkenntnis zeigte ihn die Bundespolizei nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Freizügigkeitsgesetz an.

