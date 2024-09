Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Erst Afghanen, dann Inder aufgegriffen

Deschka (Neißeaue) (ots)

Am Montagnachmittag folgten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf einem Bürgerhinweis, wonach in Deschka (Gemeinde Neißeaue) ausländisch aussehende Personen beobachtet wurden. Gegen 13.30 Uhr stellten die Beamten nach dem Eintreffen in der Ortslage zwei Männer fest. Die bis dato Unbekannten hielten sich zu diesem Zeitpunkt in einer Bushaltestelle auf. Auf Nachfrage erklärten sie, dass sie aus Afghanistan kommen. Die 20 und 24 Jahre alten Migranten wurden in Gewahrsam genommen. In der Dienststelle gaben sie zu Protokoll, dass sie über mehrere Etappen geschleust, auf polnischer Seite dann an eine Brücke gebracht wurden. Der Schleuser zeigte an der Stelle noch den Weg nach Deutschland, bevor er verschwand. Anschließend liefen die beiden los ... Einer der Aufgegriffenen erklärte im Zusammenhang mit der Schleusung, dass er dafür insgesamt 16.500 US-Dollar bezahlt habe.

Nachdem ein paar Stunden später ein Bundespolizist auf dem Weg an seinen Wohnort abermals entsprechende Personen in bzw. bei Deschka gesehen hatte, griffen dessen Kollegen gegen 17.00 Uhr einen indischen Staatsangehörigen (29) auf.

Während einer der Afghanen sowie der Inder nach Polen zurückgewiesen wurden, ist der zweite Afghane an eine Erstaufnahmeeinrichtung übergeben worden.

