Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231204-2: Zeugensuche nach Sachbeschädigung an über 60 Autos

Bedburg (ots)

Unbekannte zerstachen Autoreifen und zerkratzen die Lackierungen

Ein oder mehrere, bislang unbekannte Täter, haben in der Nacht von Freitag (1. Dezember) auf Samstag (2. Dezember) in Bedburg an über 60 geparkten Autos Schäden verursacht.

Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 21 suchen Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben. Angaben nehmen die Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen schlugen die Unbekannten in den Nachtstunden in den Ortsteilen Blerichen und Lipp zu. Hier zerstachen sie die Reifen und zerkratzen die Lackierungen von über 60 geparkten Fahrzeugen. Alarmierte Polizisten dokumentierten Spuren, verständigten Fahrzeughalter und fertigten Anzeigen wegen Sachbeschädigungen. Die Beamten der Kriminalkommissariats 21 haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell