Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Cannabis im Kofferraum - deutlich mehr als zulässig

Rothenburg, Podrosche (Gemeinde Krauschwitz) (ots)

Fahnder der Bundespolizei sind am Dienstagabend nördlich von Rothenburg auf einen Leipziger Audi aufmerksam geworden. Gemeinsam mit der Bundesbereitschaftspolizei stoppten sie den A5, nachdem der Fahrer von der S 127 in Richtung Podrosche (Gemeinde Krauschwitz) abgebogen war. In dem Fahrzeug trafen die Uniformierten anschließend auf zwei polnische Bürger (21, 22). Bei einer ersten Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um Brüder handelt, die beide in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten waren. Die in Leipzig wohnenden Männer erklärten, dass sie nach Polen fahren wollen, um dort ihre Eltern zu besuchen. Was sie allerdings mit dem kurz darauf festgestellten Cannabis vorhatten, bleibt bislang unklar. Der Stoff, den das Duo an Bord hatte, war verteilt auf Tüten. Diese fanden sich im Kofferraum und in der Ablage der Beifahrertür. Insgesamt sind über ein Kilogramm der Droge sichergestellt worden. Eine Streife des Polizeireviers Weißwasser übernahm die wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz Festgenommenen sowie das sichergestellte Cannabis. Gegen die inzwischen wieder freigelassenen Beschuldigten ermittelt nun die Görlitzer Kriminalpolizei.

