Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: zahlreiche Sachbeschädigungen im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Sachschäden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro entstanden bei zahleichen Sachbeschädigungen, die durch unbekannte Personen zwischen dem 18.07.2024 und dem 25.07.2024 in Sachsenheim begangen wurden. So wurden in Kleinsachsenheim sowie im Bahnhofsbereich Großsachsenheim Gebäude, Schaufenster und Fahrzeuge teilweise großflächig mit dicken Farbstiften beschmiert. Die Zeichen und Schriftzüge in weißer, silberner und schwarzer Farbe sind nicht leserlich. Aufgrund der Ähnlichkeit ist jedoch von einem Zusammenhang aller Farbschmierereien auszugehen. Der Polizeiposten Sachsenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen und möglichen Verursachern machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07147 27406-0 oder per Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell