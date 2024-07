Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Senior greift Passanten mit Gehstöcken an

Ludwigsburg (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Herrenberg gegen einen 78-Jährigen, der am Donnerstag (25.07.2024) gegen 11:30 Uhr zwei Passanten angegriffen und leicht verletzt hat. Die beiden 74 und 46 Jahre alten Männer saßen in einem Café in der Stuttgarter Straße in Herrenberg, als der aggressive Senior auf die beiden losging. Dabei beleidigte und bedrohte er die beiden zunächst, bis er schließlich mit seinen Gehstöcken auf seine Opfer einschlug. Die beiden Angegriffenen konnten die Stockschläge mit den Händen abwehren, zogen sich dabei jedoch leichte Verletzungen zu. Der 78-Jährige konnte von den alarmierten Einsatzkräften der Polizei zunächst beruhigt werden, wurde jedoch im Laufe der polizeilichen Maßnahmen wieder zunehmend aggressiver. Er wurde daher zu Boden gebracht, in Gewahrsam genommen und schließlich in eine psychiatrische Einrichtung gefahren.

Bereits am 14.07.2024 war es an der gleichen Örtlichkeit zu einem ähnlichen Vorfall mit dem Senior gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5822944).

