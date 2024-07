Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: versuchter Raub am Busbahnhof - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Donnerstag (25.07.2024) gegen 18:10 Uhr in der Kalkofenstraße in Herrenberg ereignet hat. Ein 47-Jähriger saß am dortigen Busbahnhof, als ein ihm unbekannter 42-Jähriger plötzlich versuchte, ihm das Handy zu entreißen. Der 47-Jährige konnte das Handy jedoch festhalten, so dass der 42-Jährige ohne Beute flüchtete. Er konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung im Bahnhofsbereich identifiziert und festgenommen werden. Aufgrund seines Gesundheitszustandes musste der 42-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Raubes aufgenommen und sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben und Angaben dazu machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

