Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Foodtruck ausgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich infolge eines technischen Defekts an einer Fritteuse geriet am Donnerstag (25.07.2024) gegen 16:00 Uhr ein Foodtruck in Brand, der in der Wiesenstraße in Steinenbronn auf einem privaten Stellplatz abgestellt war. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Der 31-jährige Besitzer des Foodtrucks versuchte noch vor Eintreffen der Feuerwehr, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Da er dabei vermutlich Rauch einatmete, wurde er nach medizinischer Versorgung vor Ort vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Wiesenstraße für den Verkehr gesperrt, nennenswerte Verkehrsbeeinträchtigungen ergaben sich daraus jedoch nicht.

