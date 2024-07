Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: aggressiver Senior muss in Gewahrsam genommen werden

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagnachmittag (14.07.2024) kam es in einem Café in der Stuttgarter Straße in Herrenberg zu einem Polizeieinsatz. Ein 78 Jahre alter Mann schlug gegen 15.40 Uhr mehrfach mit seinen Krücken auf die Tische im Außenbereich und verunglimpfte hierbei den Wirt des Lokals lautstark vor den zahlreichen Gästen. Als ein 43 Jahre alter Mann hinzukam und versuchte die Auseinandersatzung zu schlichten, ging der 78-Jährige diesen ebenfalls an und wurde beleidigend. Nachdem sich der Senior anschließend kurzzeitig beruhigen ließ, nahm er sich plötzlich ein halb gefülltes Bierglas von einem der Tische und versuchte damit erneut auf den 43-Jährigen loszugehen. Die alarmierte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Herrenberg konnte den 78-Jährigen jedoch zurückhalten und legte ihm Handschließen an. Anschließend wurde der Senior in Gewahrsam genommen und musste bis abends in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers bleiben. Darüber hinaus wird er sich unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten müssen.

