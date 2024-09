BPOLI LUD: Syrer schleusen Syrer

Görlitz, BAB 4 (ots) - Am Mittwochmorgen wollte ein litauischer Staatsangehöriger (30) mit seinem BMW über die Autobahn bei Görlitz nach Deutschland einreisen. In dem Moment, in dem er die Kontrollstelle der Bundespolizei erreicht hatte, war seine Reise vorbei. Er wurde festgenommen, nachdem herausgekommen war, dass das Amtsgericht Bamberg nach ihm fahnden ließ. ...

