Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Einreisekontrolle endet hinter Gitter

Görlitz, BAB 4 (ots)

Für einen 51-Jährigen aus Polen endete eine Einreisekontrolle mit der Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt. Der Mann erschien wenige Minuten nach Mitternacht in der Grenzkontrollstelle auf der Autobahn bei Görlitz. Bei der Überprüfung seiner Personalien war durch die Bundespolizei ein vorliegender Haftbefehl festgestellt worden. Diesen hatte die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) Ende des vergangenen Jahres ausgestellt. Der Haftbefehl war bis heute unbemerkt geblieben, obwohl der Verurteilte offiziell mehr oder weniger "um die Ecke" des Ludwigshafener Gerichts, also in Mannheim, wohnt. Letztlich fehlten dem Polen 2000,00 Euro, zu deren Zahlung er wegen besonders schweren Falls des Diebstahls verurteilt worden war. Er verbüßt nun eine mehrwöchige Ersatzfreiheitsstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell