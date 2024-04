Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Schläge und Tritte - Zeugen gesucht + Körperverletzung in Supermarkt - Zeugen gesucht + Fahrrad gestohlen + Vier Verletzte nach Unfall + Unfallflucht

Gießen: Schläge und Tritte - Zeugen gesucht

Ein 39-jähriger Mann befand sich am frühen Sonntagmorgen (21.4.2024) in der Ludwigstraße, als ihn zwei Unbekannte plötzlich angriffen. Seinen Angaben zufolge schlugen die beiden zunächst auf den Mann ein, wobei er zu Fall kam. In der Folge traten die Unbekannten ihm auch gegen den Kopf. Anschließend flohen sie zu Fuß. Der Rettungsdienst brachte den 39-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Tat ereignete sich gegen 5 Uhr vor einer Cocktailbar in Höhe der Hausnummer 62. Einer der beiden Unbekannten wurde als etwa 20 Jahre alt und ca. 180 cm groß beschrieben. Er hatte eine helle Hautfarbe, blonde Haare und trug eine rote Jacke.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Angriff mitbekommen? Wer kann Hinweise auf die Identität der Angreifer geben? Wer kann etwas zu den Hintergründen des Vorfalls sagen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Körperverletzung in Supermarkt - Zeugen gesucht

In einem Supermarkt in der Ferniestraße kam es am Montag (22.4.2024) zu einem Vorfall, bei dem zwei Unbekannte zwei 19-jährige Angestellten verletzten. Gegen 18.15 Uhr begaben sich die Unbekannten zu einem Schlüsseldienst im Eingangsbereichs des Marktes. Sie schlugen zunächst gegen eine dortige Plexiglasscheibe und warfen Wechselgeld umher. Dabei erlitt ein Mitarbeiter leichte Verletzungen.

Danach gingen sie zur neben dem Schlüsseldienst gelegenen Postannahmestelle und schlugen mit der Faust ins Gesicht des dortigen Mitarbeiters. Am Boden liegend soll der Mann zudem einen Tritt abbekommen haben. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Angreifer flohen nach ihrer Tat über den Hauptausgang in unbekannte Richtung.

Einer der Angreifer wurde als etwa 190 cm groß beschrieben. Er hatte schwarze, kurze Haare und einen schwarzen Vollbart. Er hatte einen dunkleren Teint und trug bei der Tat eine Arbeitshose der Marke "Engelbert Strauss".

Der zweite Gesuchte war etwas kleiner als sein Komplize, hatte kurze, dunkelblonde oder braune Haare und einen hellen Teint.

Die Ermittler fragen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Hintergrund des Angriffs machen? Wer kann Hinweise zur Identität der beiden Unbekannten geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Linden: Fahrrad gestohlen

Ein Kabelschloss an einem Fahrrad knackte ein Unbekannter in der Brüder-Grimm-Straße. Der Fahrraddieb brach das Schloss im Zeitraum zwischen 1.4.2024 und 7.4.2024 auf und klaute so das Rad in Großen-Linden. Es handelt sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke "Giant", welches in einem Hinterhof stand.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wem ist etwas Verdächtiges im Bereich aufgefallen? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des schwarzen Mountainbikes geben?

Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 an die Polizeistation Gießen Süd.

Gießen/B457: Vier Verletzte nach Unfall

Am Montagabend (22.4.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall in Höhe der Automeile, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Der entstandene Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 20.000 Euro.

Gegen 22.20 Uhr befuhr nach derzeitigen Erkenntnissen ein 35-jähriger Mitsubishi-Fahrer die Bundesstraße 457 stadtauswärts. In Höhe der Auffahrt der Autobahn 485 wollte der Marburger nach links abbiegen, um in Richtung Marburg aufzufahren. In diesem Moment kam ihm ein VW Polo entgegen, es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Dabei erlitten der 35-Jährige, ebenso wie die drei Insassen (der 49-jähriger Fahrer, sowie seine 22- und 24-jährigern Mitfahrer) des VW, leichte Verletzungen. Alle drei stammen aus dem Landkreis Gießen. Mehrere Rettungswagen brachten die Verletzen in Krankenhäuser. Nach aktuellem Stand wurden sie leicht verletzt. Abschlepper schleppten die beiden Unfallfahrzeuge ab. Bis etwa 23.30 Uhr kam es im Bereich zu Behinderungen des Verkehrs.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 bei der Polizeistation Gießen Süd zu melden.

Gießen: Volvo beschädigt

In der Carlo-Mierendorff-Straße parkte ein Volvo-Fahrer am Sonntag (21.4.2024) gegen 10 Uhr. Als er gegen 14.30 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, musste er frische Beschädigungen am Heck des Fahrzeugs feststellen. Der unbekannte Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

