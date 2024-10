Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Büro in Hilfseinrichtung aufgebrochen

Herford (ots)

(um) Bislang unbekannte Täter brachen in der vergangenen Woche in Büroräumlichkeiten einer Hilfseinrichtung an der Marienburger Straße ein. Die Einbrecher beschädigten die Schlösser an der Eingangstür sowie an drei weiteren Türen in der Nacht zum Freitag (04.10.). Aufgefallen war die Tat, da die Polizei auf den Fund einer Schlüsselkassette am Friedhof Ewiger Frieden durch Zeugen aufmerksam gemacht wurde. Die Ermittlungen ergaben, dass die Täter gegen 04:30 Uhr die eigentliche Aufbruchstat begingen. Neben Bargeld in geringer Höhe erbeuteten die Einbrecher mehrere I-Pads der Marke Apple. Die Tabletts werden für Einsatzfälle der Hilfseinrichtung benötigt. Der Schaden wird mit mehreren tausend Euro angegeben. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenmeldungen. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

