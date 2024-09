Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jugendliche zündeln mutmaßlich in Tiefgarage

Bad Oeynhausen (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden am späten Montagabend zu einem Brand in Straße "Am Kurpark" gerufen. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Gegen 18:00 Uhr ging auf der Leitstelle der Polizei über Notruf 110 der Hinweis zu einer Brandentwicklung in der Tiefgarage des ehemaligen Hotels Königshof ein. Zudem gab der Anrufer Hinweise zu den mutmaßlichen Verursachern. Vor Ort konnte dann festgestellt werden, dass in der Garage gelagerter Müll und Unrat in Brand geraten war. Den ersten Ermittlungen zufolge waren direkt nach Entdeckung des Rauches drei Kinder im Alter von ungefähr 11 bis 13 Jahren und geschätzter Größe von 150 Zentimetern aus der Tiefgarage geflüchtet. Einer hiervon wurde als sehr korpulent beschrieben. Bekleidet war er mit einem "knallblauen" Trainingsanzug.

Hinweise an die Ermittler der Polizei Minden-Lübbecke werden unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell