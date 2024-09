Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl: Wer kennt die beiden unbekannten Frauen?

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(AB) Nach einem Ladendiebstahl in Porta Westfalica im August des vergangenen Jahres suchen die Ermittler der hiesigen Kriminalpolizei gegenwärtig nach zwei Frauen. Dazu wird die Bevölkerung nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe gebeten.

Die bisher Unbekannten stehen unter Verdacht, am 23. August 2023 beim Baustoffhandel "Albert Leymann" hochwertige Werkzeuge entwendet zu haben. Den Erkenntnissen nach verstauten sie diese in einer mitgebrachten Tragetasche. Zur Ablenkung versuchten Sie an der Kasse andere Gegenstände per EC-Karte zu bezahlen. Als der Bezahlvorgang nicht möglich war, ließen sie den Einkauf stehen und verließen das Geschäft ohne die Waren in der Tragetasche zu bezahlen. Die unbekannten Frauen fuhren mit einem weißen SUV mit unbekannten Kennzeichen davon.

Da die bisherigen polizeiinternen Ermittlungen nicht auf die Spur der beiden Täterinnen führten, dürfen die Aufnahmen nach einem richterlichen Beschluss nun für eine Öffentlichkeitsfahndung verwendet werden.

Eine der auf den Fotos abgebildeten Frauen dürfte dem Anschein zufolge zwischen 20 und 25 Jahre alt, die zweite möglicherweise älter, 20 bis 35 Jahre. Beide sind von normaler Statur und schwarzhaarig.

Fotos des Unbekannten sind im Fahndungsportal der Polizei NRW einzusehen: https://polizei.nrw/fahndung/146097

Die Ermittler fragen: Wer kennt die abgebildeten Frauen oder wer kann Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter Telefon (0571) 8866-0 erbeten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell