Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rollerfahrer (17) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Lübbecke (ots)

(AB) Schwere Verletzungen erlitt ein Rollerfahrer, als er am frühen Sonntagabend auf dem Maschweg im Lübbecker Industriegebiet von einem Auto erfasst wurde.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 17-jähriger Lübbecker gegen 18.45 Uhr mit seinem Kleinkraftrad den Maschweg in Richtung Berliner Straße (B 239). Zeitgleich war ein Mann (40), ebenfalls aus Lübbecke, mit seinem Volkswagen in entgegenkommender Richtung unterwegs und beabsichtigte auf Höhe des Wiehenwegs nach links in diesen abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. In der Folge stürzte der Zweiradfahrer und kam auf der Fahrbahn zum Liegen.

Nach medizinischer Erstversorgung durch die alarmierte Rettungs- und Notarztwagenbesatzung wurde der Jugendliche schwer verletzt in das Krankenhaus nach Lübbecke gefahren.

Roller und Auto wurden durch den Verkehrsunfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um deren Abtransport.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell