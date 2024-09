Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Einbrüche: Polizei sucht Zeugen

Hüllhorst (ots)

(AB) Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in gleich zwei Geschäfte eines Bürokomplexes an der Löhner Straße eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Donnerstagmorgen gingen um kurz vor acht zwei Notrufe bei der Polizei ein. Unbekannte hatten es offenbar auf die Büroräume zweier nebeneinanderliegender Firmen abgesehen. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Mittwochabend, 22 Uhr und Donnerstagmorgen, 7.45 Uhr liegen.

In die Räumlichkeiten eines Reisebüros gelangten die Täter, indem sie mittels brachialer Gewalt eine Metalltür aufhebelten. Im Inneren durchsuchten sie Aktenschränke und durchwühlten mehrere Schubladen. Eine aufgefundene Geldkassette öffneten die Langfinger gewaltsam - allerdings vergeblich - sie war ohne Inhalt.

Ebenfalls gewaltsam gelangten die Kriminellen in das benachbarte Fitnessstudio durch eine Tür auf der Rückseite des Gebäudes. Zuvor versuchten sie dem Anschein nach über ein Fester einzudringen, scheiterten jedoch daran. Auch hier lagen die Büroräume im Fokus der Täter. Einen Tresor sowie eine Geldkassette öffneten sie mit schwerem Werkzeug und gelangten an deren Inhalt.

Was genau die Täter mit sich nahmen, ist gegenwärtig unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Beamte der Kriminalwache führten eine Spurensicherung durch.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei in Minden zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell