Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßlicher Ladendieb versprüht Pfefferspray

Espelkamp (ots)

(AB) Ein wiedererkannter Ladendieb hat am gestrigen Mittwoch gegen 11 Uhr in einem Einkaufsmarkt am Hindenburgring einen Ladendetektiv angegriffen und leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Mann.

Weil ein Mann Tage zuvor als Ladendieb aufgefallen war, entschlossen sich der Ladendetektiv sowie zwei weitere Marktmitarbeiter dazu, den Wiedererkannten mit der Tat zu konfrontieren und dessen Personalien festzustellen. Nachdem das Trio den Unbekannten ansprach, zog dieser kurzerhand ein Reizstoffsprühgerät aus der Tasche und attackierte damit den Ladendetektiv.

Der erlitt durch das Pfefferspray leichte Verletzungen und musste durch die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens vor Ort behandelt werden. Auch eine weitere Mitarbeiterin klagte über Atembeschwerden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Der Mann soll etwa 25 Jahre alt sein, einen Vollbart sowie eine dunkle Kappe getragen haben. Bekleidet war er mit einer hellen Hose und einer dunklen Jacke sowie auffallend orangefarbenen Turnschuhen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Identität des bisher unbekannten Mannes machen können. Hinweise werden unter Telefon (0571) 8866-0 entgegengenommen.

