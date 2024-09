Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ladendieb (15) geht in Haft

Minden (ots)

(AB) Nach einem Ladendiebstahl im E-Center an der Königstraße sitzt jetzt ein 15-jähriger in Untersuchungshaft. Er wurde am Montag gegen 18.30 Uhr von einem Ladendetektiv dabei ertappt, als er einen gefüllten Einkaufswagen ohne zu bezahlen aus dem Markt bringen wollte.

Ersten Erkenntnissen nach schob der Jugendliche Waren im Wert von knapp 1.500 Euro Richtung Ausgang. Darunter befanden sich hochprozentige Spirituosen sowie Kleidungsartikel namhafter Hersteller. Nach einer Überprüfung seiner Personalien und den anschließenden polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass der Minderjährige bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten ist. Zudem wurde der Junge zur Ingewahrsamnahme vom Bundesland Rheinland-Pfalz ausgeschrieben. Dort kehrte er nicht in seine Wohngruppe zurück.

Weil die Gesetzeshüter zudem den Verdacht des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls hegten wurde der Minderjährige vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Minden gebracht. Hinter verschlossener Gewahrsamstür verbrachte er schließlich die folgenden Nachtstunden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde der 15-Jährige am Dienstag einem Haftrichter vorgestellt. Dort erließ man den beantragten Untersuchungshaftbefehl. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

