Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: ROADPOL Safety Days 2024

Bild-Infos

Download

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(AB) Jeden Tag sterben durchschnittlich 70 Menschen auf den Straßen in Europa. Die ROADPOL Safety Days wurden im Sommer 2020 ins Leben gerufen und zielen unter anderem darauf ab, die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle europaweit auf NULL zu reduzieren.

Aktuell engagiert sich die Polizei NRW wieder im Rahmen der ROADPOL Safety Days. Besonders im Fokus steht dabei Mittwoch, der 18. September. Das europaweite Ziel der "Vision ZERO", die Reduzierung der im Straßenverkehr getöteten Personen auf NULL, wird an diesem Tag durch eine gesonderte Zählung der in der Europäischen Union tödlich Verunglückten hervorgehoben.

Mit entsprechenden Kontrollen wollen auch die Beamten im Mühlenkreis im Rahmen der ROADPOL Aktionen am Mittwoch dazu beitragen, Verkehrsunfälle an diesem Tag auf NULL Verkehrstote zu reduzieren. Die Beamten beabsichtigen mit den Verkehrsteilnehmern, egal ob sie mit dem Auto, Motorrad, Fahrrad, E-Scooter oder als Fußgänger unterwegs sind, ins Gespräch zu kommen. Mit klaren Botschaften sollen die Verkehrsteilnehmer dabei hinsichtlich ihrer eigenen Verantwortung sowie einer sicheren Verkehrsteilnahme sensibilisiert werden und ihr eigenes Verhalten reflektieren.

Unter dem Slogan: "Stay alive and save lives (Bleib am Leben und rette Leben)" wird im Rahmen der Aktion ein besonderes Augenmerk auf riskante Verhaltensweisen im Straßenverkehr gelegt.

Zu den häufigsten Ursachen von Verkehrsunfällen gehören unter anderem überhöhte Geschwindigkeit, Alkohol oder Drogen sowie Ablenkung und Unaufmerksamkeit. Verkehrsunfälle, die auf diesen Ursachen basieren, könnten also vermieden werden. Sie sind außerdem häufig auf rücksichtsloses oder gar aggressives Verhalten im Straßenverkehr zurückzuführen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell