POL-MI: Autofahrer kollidiert mit Krad

Minden (ots)

Im Bereich der Einmündung Hahler Straße zur Nettelbeckstraße kollidierte am Samstag (14.09.) ein abbiegender Autofahrer mit einem entgegenkommenden Zweirad. Dessen Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu.

Den bisherigen Erkenntnissen nach befuhr ein Mindener gegen 14:25 Uhr die Hahler Straße aus Fahrtrichtung Ringstraße kommend. In Höhe der Nettelbeckstraße wollte der 38-Jährige mit seinem Audi nach links in die Selbige abbiegen. Zeitgleich kam ihm ein Leichtkraftrad entgegen, an dessen Lenker ein 17-Jähriger aus Stadthagen saß. So kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Infolge des Zusammenstoßes zog sich der junge Kradfahrer schwere Verletzungen zu und wurde nach erster Behandlung vor Ort mittels Rettungswagen dem Johannes Wesling Klinikum zugeführt. Das nicht mehr fahrbereite Zweirad wurde abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

