Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Fahrzeugführer kommen von der Fahrbahn ab

Bild-Infos

Download

Petershagen (ots)

(AB) Gleich zweimal rückte die Polizei am Sonntag im Bereich von Petershagen zu einem Alleinunfall aus, weil Fahrzeugführer von ihrem Weg abkamen.

Zunächst befuhr eine 16-Jährige gegen 19 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad aus Windheim kommend die Heerstraße in Richtung Jösser Höpen (B 482). Ersten Erkenntnissen nach verlor die Jugendliche aus Minden in der Linkskurve auf Höhe der Einmündung "Jösser Dorfstraße" die Kontrolle über ihr Zweirad und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte die Yamaha gegen die Leitplanke sowie einen Leitpfosten. Die Fahrerin schleuderte über die Schutzvorrichtung hinweg und kam in einem dahinter befindlichen Graben zum Liegen. In einem Rettungswagen wurde die Leichtverletzte erstversorgt, bevor sie in das Johannes Wesling Klinikum gebracht wurde.

Kurze Zeit später ging erneut ein Notruf auf der Leitstelle der Polizei ein. Ein weiteres Fahrzeug soll im Ortsteil Ovenstädt von der Fahrbahn abgekommen sein. Gegen 19.40 Uhr war hier ein 60-jähriger Mann aus Petershagen mit seinem Nissan auf der Ringstraße in Richtung Westenfelder Straße unterwegs. Kurz vor der Rechtskurve auf Höhe der "Wachtstraße" habe der Fahrer, eigenen Angaben zufolge, aufgrund eines querenden Tieres die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Im weiteren Verlauf überfuhr er mit seinem Pkw einen Gehweg, durchbrach einen Holzzaun und schleuderte durch ein Gebüsch, bevor er auf dem Sandplatz eines Pferdehofes zum Stillstand kam. Das Fahrzeug wurde dabei stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Tiere kamen durch den Unfall glücklicherweise nicht zu Schaden. Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Nachdem der Verunfallte leicht verletzt ebenfalls ins JWK eingeliefert wurde, entnahm man ihm eine Blutprobe. Auf ihn kommt eine Strafanzeige zu. Den Führerschein des Mannes stellen die Beamten sicher.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell