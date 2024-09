POL-MI: Verkehrsunfall mit Verletzten - Kradfahrer ohne Führerschein

Porta Westfalica (ots) - (TB) Nachdem die bisherige Suche nach einem erneut vermissten Schüler nicht zum Erfolg führte, wenden sich die Ermittler nun an die Öffentlichkeit und bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Jungen. Nach einem Streit in der Schule kehrte der 11-Jährige am gestrigen Donnerstag (12.09.) auch nicht mehr nach Hause zurück. ...

mehr