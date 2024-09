Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: "Alte Hasen, Neue Regeln" - Polizei bietet neue Termine an

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(AB) Die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke führt seit vielen Jahren im gesamten Kreisgebiet Veranstaltungen unter dem Motto "Alte Hasen - Neue Regeln" für lebensältere Verkehrsteilnehmer durch. Diese sind mittlerweile zu einer festen Einrichtung geworden und haben sich im Mühlenkreis etabliert.

Da sich "Pedelecs" immer größerer Beliebtheit erfreuen, haben die Verkehrssicherheitsberater das Seminar im Jahr 2016 um diesen Themenkomplex erweitert. Dabei wird nicht nur das Thema "Kaufentscheidung" angesprochen, sondern es gibt auch Tipps und Hinweise zum Diebstahlschutz und zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr mit dem "Fahrrad mit eingebautem Rückenwind". Gerade bei älteren Verkehrsteilnehmern werden Fahrräder mit elektrischer Tretunterstützung immer beliebter und ergänzen ideal die Mobilität auf zwei Rädern. Aus der Leichtigkeit der Fortbewegung und der daraus resultierenden höheren Geschwindigkeit ergeben sich allerdings Gefahrenmomente, die es zu erkennen und zu beherrschen gilt.

Informiert wird unter anderem über das, was bei den Elektrorädern rechtlich zu beachten ist und wo der Unterschied zum klassischen Fahrrad liegt.

Dazu gibt es zwei Infoveranstaltungen, die am Donnerstag, 26.09.2024 und am Montag, 28.10.2024 jeweils um 15.00 Uhr in Minden in den Räumlichkeiten der "Biologischen Station Minden-Lübbecke" in der Straße Nordholz 5 stattfinden.

Da die Teilnehmerplätze sehr begehrt, aber auch begrenzt sind, wird um eine Voranmeldung während der Bürodienstzeit unter der Telefonnummer (0571) 8866-5020 oder unter der Mailadresse: vupo.minden@polizei.nrw.de gebeten."

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell