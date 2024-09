Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autoaufbrüche beschäftigen die Polizei

Bad Oeynhausen (ots)

(AB) In den vergangenen Tagen ist er erneut zu Autoaufbrüchen in der Kurstadt gekommen.

In der Nacht zu Mittwoch waren zwei Autos im Stadtteil Werste betroffen. Bei einem grauen Nissan Qashqai, der an der Werster Straße in Höhe der Straße "Wasserriede" abgestellt war, schlugen Unbekannte die Seitenscheibe ein und stahlen ein Portemonnaie. Bemerkt hatten dies die Eigentümer in den frühen Morgenstunden gegen 7.40 Uhr.

Außerdem wurde nur wenige Meter weiter, im Sandweg Höhe Sandbreede, ein blauer VW Golf aufgebrochen. Durch die Fensterscheibe auf der Fahrerseite gelangten die Diebe gewaltsam an einen Rucksack aus dem Inneren des Fahrzeugs. Die darunterliegende Geldbörse übersahen die Langfinger zum Glück des Opfers. Dies dürfte im Zeitraum von Dienstagabend 22 Uhr bis Mittwochmorgen 5.30 Uhr passiert sein.

Ein dritter der Polizei gemeldeter Autoaufbruch hat sich am Mittwoch zwischen 18.45 Uhr und 23 Uhr am Schulzentrum Süd ereignet. Auf einem Parkplatz an der Einmündung Bismarkstraße/Grüner Weg schlugen Kriminelle die hintere Scheibe eines grauen Opel Insignia ein. Dadurch gelangten sie an einen auf der Rücksitzbank gelagerten Rucksack des Herstellers Puma, der einen Laptop der Marke Lenovo beinhaltete.

Erst am vergangenen Wochenende war es zu ähnlichen Taten gekommen. Unter anderem war auch hier der Stadtteil Werste ins Visier Krimineller gerückt (wir berichteten). Die Überprüfung von Tatzusammenhängen ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtig wirkende Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der genannten Straßen aufgefallen sind, unter Telefon (0571) 8866-0 ihre Beobachtungen mitzuteilen.

