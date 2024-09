POL-MI: Holzanbau an Einfamilienhaus gerät in Brand

Stemwede (ots) - (AB) Bislang unbekannte Täter versuchten am Dienstagmorgen in ein Einfamilienhaus in Stemwede-Niedermehnen einzubrechen. Die Eigentümerin eines Wohnhauses am Schmalger Weg stellte gegen 9.30 Uhr in den Morgenstunden fest, dass Unbekannte im rückwärtigen Bereich des Hauses versucht haben, eine Holztür aufzubrechen. Deutliche Hebelmarken zeigten, dass die Tür der Gewalteinwirkung standhielt. Auch ein ...

