Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann erleidet Stichverletzungen - Hintergründe bisher unklar

Minden (ots)

Über eine mutmaßliche Körperverletzung mit einer verletzten Person wurde die Leitstelle der Polizei am Montag gegen 19:50 Uhr per Notruf informiert. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen aggressiven und wild um sich schlagenden Mann, der blutende Verletzungen aufwies. Erst kurze Zeit später stellte sich heraus, dass es sich um das Opfer eines Angriffs handelte. Drei Männer, die vermutlich mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen, wurden (zunächst) festgenommen.

Als die ersten Einsatzkräfte an der Kreuzung Rodenbecker Straße, Königswall und Schwichowwall eintrafen, kam ihnen ein leicht bekleideter Mann entgegen, der versuchte auf die Beamten einzuschlagen. Daher wurde er fixiert. In der Folge gelang es den Polizisten zu eruieren, dass der blutende 49-Jährige zuvor im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung angegriffen und mittels Stichen verletzt wurde. Zudem verwies der Mindener auf den mutmaßlichen Täter sowie dessen Aufenthaltsort. Nach erstmedizinischer Behandlung durch einen Notarzt vor Ort wurde der schwer Verletzte mittels eines Rettungswagens dem Johannes Wesling Klinikum zugeführt.

Zeitgleich wurden weitere Streifenwagenbesatzung zur Wohnanschrift des Geschädigten in der Rodenbecker Straße entsandt. Hier trafen die Beamten auch auf drei alkoholisierte Mindener (53, 54 und 56). Zudem stellten die Polizisten in dem Mehrfamilienhaus Spuren einer Auseinandersetzung fest. Die Männer wurden vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam der Mindener Polizeiwache zugeführt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihnen eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Ermittler die getragene Oberbekleidung sicher. Zwei von ihnen (53 und 54) wurden noch in der Nacht auf der polizeilichen Obhut entlassen. Der Hauptverdächtige (56) konnte das Gewahrsam in den Vormittagsstunden des Dienstags verlassen.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren zwischen dem Jüngeren und dem Älterem Streitigkeiten vorausgegangen, die in einer körperlichen Auseinandersetzung mündeten. Hierbei erlitt der 49-Jährige Stichverletzungen im Oberkörperbereich. Zum konkreten Geschehensablauf hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

