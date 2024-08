Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Führen eines Pkw unter DRogeneinfluss

Linz am Rhein (ots)

Am Montagabend meldete ein Zeuge einen Pkw auf der B 42 von Richtung Rheinbrohl in Richtung Linz, der in unsicherer Fahrweise aufgefallen sei. Die Polizei konnte den Pkw an dem Busparkplatz der B 42 in Linz aus dem Verkehr ziehen und den Fahrer kontrollieren. Bei dem 31-jährigen Mann aus Herford stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest und ordneten eine Blutprobe an. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell