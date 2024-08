Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pärchen, erst Ladendiebstahl verübt, dann gestritten und geschlagen

Kirchen (ots)

Am Montag, 26.08.2024, wurde die Polizei Betzdorf um 17:45 Uhr zu einem streitenden Pärchen in die Siegstraße nach Kirchen gerufen. Die 27jährige Frau beklagte sich über ihren 30-jährigen Freund, der ihr im Streit eine Dose Energiedrink gegen den Kopf geworfen hatte. Ihre Lippe war hierbei aufgeplatzt und blutete. Sie bedurfte medizinischer Versorgung. Er beteuerte, dass er sich gegen seine eifersüchtige Freundin lediglich zu Wehr gesetzt hatte. Auffällig war, dass sie einen Einkaufswagen mit sich führten. Es stellte sich heraus, dass sie die Waren, bestehend aus Lebensmitteln und Drogerieartikeln im Wert von rund 35 Euro, kurz zuvor in der Kauflandfiliale entwendet hatten.

Es wurden verschiedene Strafanzeigen aufgenommen und seitens der Kaufland-Filiale ein einjähriges Hausverbot gegen beide erteilt.

