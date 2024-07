Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (796) Mann schießt mit Schreckschusswaffe und löst Polizeieinsatz aus

Nürnberg (ots)

Am Mittwochabend (24.07.2024) schoss ein Mann im Nürnberger Stadtteil Langwasser auf offener Straße mit einer Schreckschusspistole und löste damit einen Polizeieinsatz aus. Die Polizei konnte einen 22-Jährigen Tatverdächtigen festnehmen und die Waffe sicherstellen.

Über Notruf wurde der Polizei ein Mann mitgeteilt, der am Pendlerparkplatz in der Oppelner Straße mit einer Schusswaffe geschossen haben soll. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, in die mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd und auch ein Diensthundeführer eingebunden waren, konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

In einer im Gebüsch versteckten Umhängetasche konnten die Beamten eine Schreckschusspistole, einen Teleskopschlagstock und eine Sturmhaube auffinden.

Bei der Schussabgabe durch den Tatverdächtigen wurde niemand verletzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der 22-Jährigen im Laufe des Donnerstags einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Erstellt durch: Maximilian Semlinger / bl

