Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei zieht positive Bilanz nach Altstadtfest in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (hau). Von Freitag, den 07.06.2024 bis Sonntag, den 09.06.2024 fand das alljährliche Altstadtfest in der Innenstadt von Bad Salzdetfurth statt. Die Polizei Bad Salzdetfurth war an allen Veranstaltungstagen mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, um die Veranstaltung zu begleiten.

Wie bereits in den Jahren zuvor, zog das Fest auch in diesem Jahr über das gesamte Wochenende eine Vielzahl an Besuchenden an. Vor allem am Freitag- und Samstagabend war die Veranstaltung stark frequentiert, sodass jeweils eine mittlere vierstellige Personenanzahl auf dem Gelände zu verzeichnen war. Die Bad Salzdetfurther Polizei musste nur in Einzelfällen einschreiten.

Dabei handelte es sich originär um Körperverletzungsdelikte. Gegen einzelne Personen mussten Platzverweise ausgesprochen werden, um einen weiteren störungsfreien Ablauf der Veranstaltung gewährleisten zu können. Diesem kamen die Betroffenen ausnahmslos nach.

Ferner konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstagabend ein alkoholisierter E-Scooter Fahrer festgestellt werden. Im weiteren Verlauf erhärtete sich parallel der Verdacht des Konsums von Marihuana. Der 31-Jährige aus Bad Salzdetfurth wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf die Hildesheimer Polizeidienststelle verbracht. Dem Fahrzeugführer erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren nach §24a StVG.

Im Anbetracht der hohen Besucherzahlen verlief die Veranstaltung friedlich und bis auf wenige Ausnahmen störungsfrei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell