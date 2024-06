Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 07.06. bis 09.06.2024

Hildesheim (ots)

(wie) Verkehrsunfallflucht in Gronau in zwei Fällen - Zeugenaufruf

Am Freitag, den 07.06.2024, kam es in dem Zeitraum von 13:30 Uhr bis 13:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Gronau. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Ein- oder Ausparken den auf dem Aldi Parkplatz in einer Parkbox ordnungsgemäß abgestellten Pkw VW des Geschädigten. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Freitag, den 07.06.2024, in dem Zeitraum von 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr, auf dem Lidl Parkplatz in der Bethelner Landstraße. Auch hier touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß abgestellten Pkw Nissan der Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 800 Euro.

Taschendiebstahl im Aldi-Markt in Elze - Zeugenaufruf

Am Freitag, den 07.06.2024, kam es in dem Tatzeitraum von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr zu einem Taschendiebstahl in einem Lebensmitteldiscounter in der Sehlder Straße in Elze. Ein bislang unbekannter Täter entwendete in einem unbemerkten Augenblick das Portemonnaie samt Bargeld aus der hinteren Hosentasche eines 76-jährigen aus Elze.

Sachbeschädigung an Wahlplakat in Eime - Zeugenaufruf

In der Nacht von Freitag, den 07.06.2024, 18:00 Uhr, auf Samstag, den 08.06.2024, 10:00 Uhr kam es in der Hauptstraße, auf Höhe der Bantelner Straße, in Eime zu einer Sachbeschädigung an einem Wahlplakat.

Bislang unbekannte Täter beschädigten durch Abreißen das an einem Laternenmast angebrachte Wahlplakat der Partei AfD, wodurch dieses nicht mehr lesbar war.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu einem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

Autofahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt

Am Freitagabend, gegen 20:45 Uhr teilte eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei telefonisch mit, dass sie gerade die Bundesstraße 240 in Eime in Fahrtrichtung Gronau (Leine) befahren habe. Vor ihr habe sich ein grauer Pkw befunden, welcher starke Schlangenlinien fahren würde. Die meldende Verkehrsteilnehmerin würde sich jedoch nicht mehr hinter dem Fahrzeug befinden und könne nicht den genauen Standort des Fahrzeuges benennen. Das Fahrzeug sei jedoch die Bundesstraße 240 in Richtung Gronau (Leine) weitergefahren. Der Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Elze gelang es trotz alle dem den grauen Pkw in der Robert-Hamelin-Straße in Gronau (Leine) zu kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 49-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss steht. Eine Messung der Atemalkoholkonzentration ergab 1,26 Promille. Der Fahrer wurde zur Entnahme einer Blutprobe dem Krankenhaus in Gronau (Leine) zugeführt. Weiterhin wurde dem 49-jährigen Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugführer muss sich nunmehr wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Fahrrad aufgefunden - Eigentümer zu einem Mountainbike gesucht

Am Freitag, den 07.06.2024 gegen 06:00 Uhr, wurde auf einem Radweg an der Bundesstraße 240 in Eime ein herrenloses Mountainbike aufgefunden. Es handelt sich hierbei um ein graues Mountainbike der Marke Noxon. Da das Fahrrad bislang nicht zugeordnet werden konnte, werden Zeugen gesucht, die Angaben zu der Herkunft des Fahrrads machen können. (Siehe beigefügte Fotoaufnahme).

Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 3 zwischen Elze und Wülfingen

Beamte des Polizeikommissariats Elze führten am Nachmittag des 07.06.2024 Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 3 kurz vor der Ortschaft Wülfingen durch. Dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Insgesamt ahndeten die Beamten 7 Geschwindigkeitsverstöße. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 103 km/h. Nach einem Toleranzabzug von 4 km/h muss der Fahrzeugführer eines Pkws mit einem Bußgeld in Höhe von 150 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

