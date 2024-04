Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Kellerbrand

Konstanz (ots)

Am 30.05.2024 gegen 14:45 Uhr stellen die Bewohner eines Hauses in der Meersburger Straße eine starke Rauchentwicklung in ihrem Keller fest.

Die Einsatzkräfte der Hauptamtlichen Wache, die Abteilung Allmannsdorf und die Abteilung Litzelstetten wurden daraufhin alarmiert. Aufgrund der Eingangsmeldung wurde die Abteilung Peterhausen zusätzlich mit zwei Löschfahrzeugen alarmiert.

Die ersten Einsatzkräfte konnten eine Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich bestätigen. Sie löschten unter Atemschutz die Elektroinstallation ab und kontrollierten den Keller mit der Wärmebildkamera auf weitere Glutnester.

Parallel wurde das Gebäude durch einen weiteren Atemschutztrupp auf weitere Personen durchsucht und eine Überdruckbelüftung eingeleitet.

Zwei Personen mussten aufgrund des eingeatmeten Rauchgases rettungsdienstlich behandelt werden.

Nachdem das Gebäude rauchfrei und der Strom im Gebäude abgeschaltet war, konnten die Einsatzkräfte ihren Einsatz beenden.

